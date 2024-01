Forlì, via Flavio Biondo chiusa per lavori per due settimane

Il Comune di Forlì informa che a partire da lunedì 29 gennaio e fino a lunedì 11 febbraio, per eseguire lavori urgenti e indifferibili, è disposta la chiusura temporanea di via Flavio Biondo, con divieto di transito provenendo da Corso della Repubblica.

Sarà inoltre necessario il restringimento della carreggiata stradale di corso della Repubblica nel lato dei numeri civici pari.

I percorsi alternativi

Il traffico proveniente da corso della Repubblica e diretto in via Flavio Biondo sarà deviato in via Baratti, via dall’Aste, via Arsendi, via Flavio Biondo, piazza Morgagni. In alternativa sarà deviato in via Filopanti, p.zza XX Settembre.

In ragione di queste variazioni sarà sospesa la zona a Traffico Limitato presente in corso della Repubblica fino alla via Baratti, su tutta la via Baratti, su via Dall’Aste (solo nel tratto compreso tra via Baratti e via Bruni), in via Raniero Arsendi ed infine in via Quirico Filopanti.

Rimarrà invariata la ZTL nel tratto compreso tra via Baratti e piazza Saffi.

Si riuscirà quindi ad accedere in via Flavio Biondo, grazie ad istituzione temporanea di doppio senso di marcia, solo provenendo da via Raniero Arsendi.

Verrà istituito il divieto di transito per chiusura parziale del marciapiede nei tratti indicati in loco in base all’andamento dei lavori sull’intersezione di via Flavio Biondo con corso della Repubblica. Inoltre sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati nei tratti indicati in loco in base all’andamento dei lavori. Saranno sempre garantiti gli accessi pedonali alle attività e alle abitazioni private di via Flavio Biondo.