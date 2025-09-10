Forlì, via ai lavori alla Sala polifunzionale di via Locchi

Oggi, mercoledì 10 settembre, è stato aperto il cantiere per i lavori di ripristino della Sala polifunzionale al piano terra del condominio “Centro residenziale” di via Locchi 9, al servizio del Quartiere Romiti, danneggiata e resa inutilizzabile dall’alluvione di maggio 2023. Ad annunciarlo è l’assessore del Comune di Forlì Giuseppe Petetta presente al momento dell’inizio dei lavori. “Il recupero degli spazi - afferma Petetta - è reso possibile anche grazie a significative donazioni e prevede interventi profondi, come il rifacimento degli impianti elettrici e meccanici, il ripristino delle finiture, la sostituzione di tutti gli infissi e la modifica della disposizione interna delle stanze”. La conclusione dell’opera è stimata entro la prossima primavera.