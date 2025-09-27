Forlì, via ai lavori al santuario di Fornò

Insediato il cantiere per il consolidamento strutturale del santuario di Santa Maria delle Grazie in Fornò. La consegna ufficiale dell’intervento, del costo di 750mila euro, finanziato con fondi del Pnrr, è avvenuta ieri mattina in Curia vescovile. Il progetto, predisposto dall’architetto Andrea Filippi, che è anche direttore dei lavori, si avvale dell’apporto dell’ingegnere Antonio Farolfi per la parte strutturale e dall’architetto Rossella Tassinari per la sicurezza, con l’assistenza dell’ingegnere Laura Garavini, laureatasi alcuni anni fa proprio con una tesi incentrata sul recupero della straordinaria chiesa circolare, eretta a partire dal 1450 nella campagna fra Forlì e Forlimpopoli dal misterioso eremita Bianco da Durazzo.

«L’importante era partire – dichiara Andrea Filippi – e lo facciamo dalle fondamenta, anche se è chiaro che il santuario ha urgente bisogno di un restauro completo, che va dalla pulizia delle parti pittoriche interne, per continuare con i tetti e le volte della copertura, senza dimenticare l’altare centrale, che andrebbe ripristinato nell’assetto originario voluto dal fondatore».

Il problema di Fornò, edificio composto strutturalmente da 2 cilindri concentrici in muratura, oltre che nella vetustà e nelle ferite mai rimarginate inferte dal secondo conflitto mondiale, che l’ha privato del supporto laterale costituito dal possente campanile e dalla canonica (mai più ricostruiti), sta nel poggiare su una base argillosa. «La non corretta regimazione delle acque, sia di falda che meteoriche – si legge nella relazione tecnica progettuale – ha creato una risposta differenziata del terreno, con abbassamenti non uniformi e lesioni disseminate soprattutto nella corona circolare che delimita l’ambulacro. La scelta progettuale è pertanto rivolta a trasferire il carico trasmesso dall’edificio ad un terreno non poco influenzato dalla variazioni climatiche e da una difficile regimentazione delle acque meteoriche superficiali, che tale intervento mira a risolvere. Da ciò la scelta di predisporre pali impostati ad una profondità di 8-10 millimetri dall’attuale piano campagna». Il consolidamento delle fondazioni, del tipo diretto e superficiale, dovrebbe portare a risolvere la criticità più evidente e conosciuta di Fornò: la forte umidità. «All’interno –continua la relazione – è stata ritrovata acqua alla profondità di circa 1 metro, con la falda che varia da 1,5 metri a 3 metri. Essendo le fondazioni molto profonde, probabilmente, negli anni, si sono create delle soluzioni calcaree sulle murature, che impediscono all’acqua di defluire e che quindi ristagna anche all’interno». Sempre in questa fase sarà realizzato un intervento conservativo, reversibile, da attuare nell’anello centrale attraverso cerchiature metalliche. Saranno infine rifatte tutte le pavimentazioni e le due strutture gradonate esterne degli ingressi laterali, «previo accurato smontaggio, numerazione e successiva ricostruzione in anastilosi». Il tutto dovrà concludersi entro otto mesi dall’avvio, ovvero per maggio del prossimo anno.