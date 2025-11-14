Forlì, vertenza Bipres, i dipendenti ricevono lo stipendio di settembre: “Ora l’azienda si presenti al tavolo della Regione”

Nella vertenza Bipres di Portico di Romagna e Rocca San Casciano, “si registra un nuovo risultato concreto: dopo il pagamento della mensilità di agosto a chi ne era stato ingiustamente escluso, l’azienda ha provveduto allo sblocco anche delle retribuzioni di settembre”.

Lo annuncia la Fiom Cgil Forlì-Cesena in una nota.

“Un risultato ottenuto - continua la nota - solo grazie alla mobilitazione e alla compattezza di chi lavora: ancora una volta è evidente che la lotta paga sempre. Ricordiamo che domani scade il termine per il pagamento della mensilità di ottobre, che deve essere erogata in modo puntuale e integrale: lo stipendio è un diritto, non un favore. La Fiom Cgil continuerà inoltre a vigilare con la massima attenzione sul corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali, in particolare del contratto di solidarietà, finanziato con risorse pubbliche che devono essere impiegate nel pieno rispetto delle norme e a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Non possono essere usati come strumenti di gestione unilaterale o come scorciatoia per evitare responsabilità”.

La Fiom sottolinea l’importanza del tavolo del lavoro istituito dalla Regione: “Bipres deve presentarsi ai tavoli istituzionali convocati dalla Regione Emilia-Romagna. Rifiutare quel confronto è inaccettabile. Il tavolo regionale è la sede indispensabile per chiarire il piano industriale, le prospettive produttive e il futuro occupazionale, in un territorio montano che non può permettersi ulteriori colpi. Le istituzioni hanno aperto con responsabilità uno spazio di dialogo: non presentarsi significa mancare di rispetto ai lavoratori, alle lavoratrici, alle Istituzioni e alla Rappresentanza Sindacale, oltre che sottrarsi ai propri obblighi”.