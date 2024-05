Forlì verso le elezioni. Zattini gioca il “jolly” Vicini, consulente sulla sanità

Da competitor a consulente. A lungo corteggiato dal centrosinistra forlivese per opporlo a Gian Luca Zattini come candidato sindaco, sarà invece dal 10 giugno, in caso di vittoria alle urne del centrodestra, consulente in materia di sanità dello stesso Zattini.

È la particolare direzione che ha preso l’impegno politico di Claudio Vicini, ex primario all’ospedale Morgagni-Pierantoni, ed “eccellenza” della sanità romagnola. Nel 2020 è candidato con la lista Bonaccini alle regionali e ottiene, pur non entrando nelle Torri di Kenzo, oltre 4.400 preferenze. Così Partito democratico di Forlì e alleati ci provano per le amministrative di giugno, ma Vicini declina l’invito per “due motivi”, illustrati questa mattina alla stampa, a latere dell’annuncio sulla sua consulenza: in primo luogo “Zattini è molto più bravo di me”, inoltre quella dell’ex primario è una “vocazione tecnica più che politica”. Da qui l’impegno nella lista La Civica-Forlì Cambia per restituire alla città quello che Vicini ha ricevuto in oltre 40 anni. Un’operazione, con protagonista anche l’ex dem, ora Italia Viva, Marco Di Maio, nel solco del credo zattiniano: “Essere amministratori di tutta la città accantonando l’ideologismo”.

La sanità forlivese è “un’eccellenza”, tuttavia “la sanità è una struttura labile e dinamica”. Per questo, per “mantenere gli standard” è necessario “un raddoppio di marcatura”. È quello che fa il centrodestra a Forlì, dove si punta alla conferma alle amministrative di giugno di Gian Luca Zattini. Sindaco medico che sceglie un collega come consulente sulla materia dal 10 giugno, Claudio Vicini. L’ex primario ed ora nel Comitato di indirizzo e controllo del Sant’Orsola di Bologna, alla stampa, sottolinea, rimanendo nella metafora calcistica, che fin qui Zattini è stato un ottimo stopper, “ha marcato da subito la sanità. Ma ci sono vari temi da affrontare, riforme interne all’Ausl Romagna comprese. Da questo punto di vista sui Cau Vicini non si sbilancia, troppo presto, al momento sono “un oggetto misterioso, in alcune sedi - argomenta - sembrano avere aiutato a decongestionare i Pronto soccorso, in altre no”. Dunque giudizio sospeso, “diamogli più tempo”, anche se di certo si tratta di “un atto di grande egoismo, un drappello di uomini che prova a dare una mano al generale Custer a Little Bighorn”. Per quanto riguarda invece la riforma della direzione infermieristica “in piena discussione, il discorso è scabroso, ci sono molte polemiche sulla modalità e una spaccatura. Da esterno credo che alcuni elementi vadano ridiscussi” Più nel merito forlivese, le risorse umane “sono al primo posto”: con la Facoltà di Medicina è stato fatto un passo in avanti “fondamentale” perchè chi studia crea “un rapporto fiduciario” con la città dove lo fa. “Un sanitario senza confidenza con il luogo se ne parte”. Occorre poi “marcare” la locazione delle risorse tecnologiche, quelle di “prossimità” e quelle “costose” che vanno centralizzate e concentrate.