Forlì verso le elezioni. “Disfida” sulle fogne, Rinaldini: vanno potenziate

Sono le fogne ad accendere la campagna elettorale a Forlì. Con centrodestra e centrosinistra che a colpi di foto ne sostengono rispettivamente pulizia e intasamento.

“L’amministrazione Zattini continua a sostenere che le fogne della città sono pulite. Mentre i cittadini forlivesi, al contrario, ci dicono che non è così”, sottolinea il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini. Come conferma la presenza alcuni giorni fa, dopo gli allagamenti in via Pelacano, di autospurghi intervenuti per aspirare il fango dai tombini. “Un operatore - attacca Rinaldini - ha aspirato 10 metri cubi di fango.

Ma le fogne, assessore Petetta, non erano pulite?”. Lo chiede il candidato sindaco, Graziano Rinaldini. Stessa situazione ai quartieri di Cava e Romiti per le fogne del parco VIII Brigata Garibaldi Romagna, con sette tombini “completamente interrati che hanno impedito il corretto deflusso delle acque. Ma le fogne- interroga ancora- non erano pulite?”. Anche in via Domokos all’incrocio con via Val Posina due autospurghi aspiravano fango ieri, giovedì 29 maggio. E “non va meglio in corso della Repubblica, dove le bocchette sono intasate e dove l’amministrazione, nel suo recente intervento, ha realizzato caditoie sottodimensionate che non consentono lo scarico dell’acqua piovana”.

Dunque, tira le somme Rinaldini, “gli eventi estremi sempre più frequenti collegati al cambiamento climatico impongono l’avvio di un progetto complessivo per il potenziamento del sistema fognario a partire dalle zone colpite dall’alluvione, attraverso lo stanziamento di fondi, come avviene nel Comune di Cesena. Una assoluta priorità per mettere in sicurezza la città e i cittadini”.