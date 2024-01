Forlì, venerdì incontro per le strategie del centro storico organizzato da Fratelli d’Italia

Un nuovo appuntamento di Fratelli d’Italia Forlì - “Strategie e visioni per il centro storico” - è in programma per venerdì 12 gennaio alle 18.30 a Zivico 4 di piazza XX Settembre 4. Un incontro in cui il coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno si confronterà con i cittadini, e a cui parteciperanno alcuni consiglieri del Comitato di Quartiere del Centro storico, rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati.

“Il rilancio del centro storico è da sempre una nostra priorità e continua ad esserlo – rimarca l’esponente di FdI - Grazie all’Amministrazione Zattini sono stati compiuti enormi passi in avanti nella valorizzazione del cuore antico della città: in primo luogo il centro è tornato assoluto protagonista, almeno per alcuni mesi all’anno, con le belle attrazioni natalizie in piazza Saffi e con la densa programmazione di eventi estivi all’Arena San Domenico e non solo. Inoltre la realizzazione di nuovi parcheggi, come quello che sta per arrivare in viale Corridoni, e la riapertura di quello interrato in via Oberdan, aiuteranno la fruizione del centro. Così come sarà di sicuro impatto positivo la riqualificazione di corso della Repubblica”.