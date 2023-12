Venerdì 8 dicembre con l’accensione del grande albero (ore 17.30) si darà inizio ad un ricco programma di proposte e spettacoli di animazione il cui tema sarà “La magia del Natale nel mondo” con allestimenti e proposte per un pubblico di tutte le età. In Piazza Saffi e per le vie del centro si riaccende l’atmosfera del Natale che ci accompagnerà durante tutto il periodo delle festività, fino al 7 gennaio.