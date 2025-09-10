Forlì, vandali al campetto di Bussecchio, porte danneggiate e lavandini distrutti

Vandali in azione a Bussecchio, nel mirino i bagni dell’area verde di via Orfeo da Bologna. Lavandini distrutti, porte danneggiate, muri e mattonelle scheggiate. Un blitz avvenuto qualche sera fa, che qualcuno ha anche sentito, visto la forza dei colpi per infliggere una simile devastazione. Inutili però le urla per cercare di fare desistere gli incivili che sono scappati. Si tratterebbe di ragazzi, molto giovani, dall’aspetto forse anche minorenni. Una situazione della quale è stato avvertito il Comune, anche perché non è la prima volta nel corso degli ultimi anni che l’area è stata oggetto di atti di vandalismo e di segnalazioni da parte dei frequentatori per comportamenti discutibili.

«In via Orfeo da Bologna abbiamo un campetto da calcio intitolato al “21 luglio 1946”, in ricordo della tragedia della nave Consolata di Cesenatico, dove ci sono due bagni, di cui uno per disabili – spiega Renzo Camprini, coordinatore del quartiere di Bussecchio – . Giovedì sera verso le 20 i due bagni sono stati presi di mira da tre ragazzotti, con un martello o un’accetta hanno fatto un disastro: rotto le porte, il lavandino e fatto altri danni. Il Comune è stato avvertito. Nel campetto c’è una persona che apre la mattina e chiude la sera l’area. Noi come quartiere portiamo il materiale necessario per i servizi igienici. Il sapone liquido è stato gettato a terra o nel water, la carta igienica srotolata. Sono cattiverie alle quali sarebbe il caso di mettere un freno. Ormai sono 4-5 anni che dobbiamo fare i conti con questi episodi. Avevamo chiesto di mettere le telecamere ma non è stato possibile. E’ stato messo un pannello che si illumina quando si avvicinano le persone, ma è poco funzionale. A fianco ci sono gli orti degli anziani, che qualche volta hanno anche rimproverato chi compie qualche intemperanza, ma è difficile anche dire qualcosa. L’altra sera qualcuno ha sentito il rumore dei colpi, una persona ha urlato, poi ha visto tre persone che scappavano».