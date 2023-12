Forlì. Vandali a scuola distruggono simboli di pace

Una bravata che probabilmente non voleva rappresentare uno sfregio alla pace, ma che ha lasciato l’amaro in bocca perché va a toccare il lavoro di bambini che vogliono dire no alla guerra. E’ quanto accaduto la notte scorsa alla scuola primaria “Melozzo”, in via Turati. Ignoti, nella notte, hanno vandalizzato i nastri dei colori dell’arcobaleno a ricordare la bandiera della pace che erano stati messi sulla cancellata dell’edificio. Una amara scoperta quella fatta ieri mattina dalle insegnanti e dalle mamme che accompagnavano i bambini a scuola. Sull’episodio sono stati anche avvertiti i carabinieri.

L’iniziativa era stata voluta dall’associazione genitori, che aveva pensato, in accordo con Catia Palli, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo numero 6 “Silvio Zavatti”, di promuovere un pensiero di pace e serenità in questo momento in cui il mondo è scosso da numerosi conflitti. Per questo sono stati attaccati dei nastri dei colori dell’arcobaleno a ricordare la bandiera della pace.

Ieri le decorazioni posizionate ai cancelli di via Fosse Ardeatine sono stati oggetto di un atto vandalico. Sono infatti stati strappati mediante l’uso di un accendino. L’associazione genitori, nel condannare fortemente questo gesto, ha provveduto a fare segnalazione ai carabinieri. «Il gesto rappresenta uno sfregio ad un simbolo di pace in un tempo in cui dovremmo tutti impegnarci consapevolmente per costruire relazioni positive - spiega la dirigente Palli -. Mi auguro che gli autori abbiano riflettuto sulla loro bravata e non ripetano in futuro azioni offensive nei confronti della comunità».