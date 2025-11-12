Forlì, Valbonesi sulle auto in piazza: “Per il centro serve altro”

Caricamento...

«La proposta di Lega ed altre associazioni di riaprire al traffico e al parcheggio in Piazza Saffi, con tanto di piantina allegata, è quantomeno anacronistica».

È netto il consigliere regionale del Pd, Daniele Valbonesi, in merito alla recente discussione sulle auto in centro storico a Forlì. «Il centro merita rilancio e attenzione ma pensare solo alle auto come vettore di attrattività per cittadini e acquirenti non può essere la via - spiega -. A Forlì esistono già diversi parcheggi sia a ridosso della piazza che dei viali ed è giusto insistere, come ha detto il Pd e il suo gruppo consiliare, su un loro potenziamento, ma il cittadino non dovrebbe essere portato a scegliere il centro storico per fare acquisti per la comodità del parcheggio, bensì per la qualità dell’esperienza di acquisto: se in un centro commerciale l’esperienza è quella di scendere, comprare e andare via, il centro deve essere invece il luogo - come in tante altre città della nostra regione accade - in cui i cittadini hanno la possibilità di acquistare ma al contempo di passeggiare, incontrarsi, fermarsi in qualche locale».

Secondo Valbonesi, al contrario, si dovrebbe «avere il coraggio di studiare nuove pedonalizzazioni. Bisogna inoltre portare più eventi e intrattenimento in centro - aggiunge -, non sperperando risorse ma mobilitando le tante associazioni e realtà culturali della città, riportando i suoi abitanti a godere della bellezza del loro quartiere».

Poi l’accenno alla sicurezza riferendosi alla rissa avvenuta domenica scorsa a colpi di mazza da baseball e macete: «Bisogna, e lo dico riferendomi anche agli ultimi, preoccupanti, episodi di sicurezza pubblica, garantire un centro sicuro e bello, attrattivo, in cui i cittadini possano sentirsi a casa». Diverse sono le proposte lanciate dal consigliere regionale del Pd: «Sul tema specifico dell’accesso al centro - ragiona Valbonesi - una soluzione può essere quella di mettere a rete i parcheggi che contornano la zona stazione, Portici e i viali con navette gratuite, preferibilmente elettriche. Un tentativo con la linea 1 già esistente si potrebbe fare e si potrebbe cominciare a sperimentare, come altre città fanno, la gratuità dei mezzi pubblici in periodi specifici, per incentivare una fruizione del centro più lenta e sostenibile, liberando anche auto dal traffico e dagli stalli. Infine - conclude Valbonesi - oltre alla mobilità, in questo contesto, occorrono anche azioni che portino i privati a reinvestire nel centro storico attraverso incentivi, come quelli recentemente messi a bando, ma anche con una revisione delle politiche urbanistiche, per esempio attraverso il Pug, ovvero piano urbanistico generale, del quale ancora non si vede ombra».