Forlì, vacanza in Iraq sfiorando la guerra

Ti guardano stranite, le persone a cui racconti che stai per partire per l’Iraq, il 24 febbraio. L’Iraq non è una meta modaiola alla Dubai, qualcuno non sa neppure dove si trovi esattamente, incastonato in un’area di cui fanno parte l’Iran e la Giordania, la Siria, l’Arabia Saudita, il Kuwait e a nord la Turchia. «Ma non c’è la guerra?» chiede qualche amico preoccupato, e tu rispondi che no, la guerra non c’è, e poi l’Iraq è la Mesopotamia, la terra fra il Tigri e l’Eufrate, la terra di Sumeri, Babilonesi, Persiani e poi anche dei Macedoni di Alessandro il Grande, che a Babilonia muore nel 323. Marco Romagnoli, Juan Pablo Pozo Hernandez e io siamo tre amici appassionati di viaggi e di archeologia: abbiamo deciso qualche mese fa un percorso che da Baghdad ci porterà alla città santa di Najaf e a Nãºiriyya, altra meta di culto dei musulmani sciiti, la maggioranza in Iraq, poi alla tomba di Ezechiele, venerata da ebrei e musulmani, e ai siti archeologici più noti.

Echi della guerra

Ci spostiamo in auto a noleggio, ma pochissimi iracheni conoscono qualche parola di inglese e specialmente ai numerosi check point spesso non è semplice capire le richieste dei militari. Non abbiamo mai però la sensazione di essere ospiti sgraditi, neanche quando il 28 febbraio apprendiamo dell’uccisione di Ali Khamenei, capo del clero sciita e quindi figura autorevolissima anche in Iraq. La mattina dopo, nelle vetrine dei negozi, lungo le strade, appaiono suoi ritratti, mentre aumentano man mano controlli e mezzi blindati. La sera si vedono brillare le fiamme delle torri dei pozzi petroliferi, ma i black out sono quotidiani, e anche le leggendarie paludi abitate dai Maʿ’dãn come Ur, Ctesifonte, Samarra sono deserti e sorvegliati dall’esercito. Tutti però sono accoglienti e rassicuranti, anche il militare baffuto che ci accompagna nella visita a Uruk, e gli albergatori che di fronte alle manifestazioni di protesta in strada cercano di minimizzare. Il 4 marzo, torniamo verso Baghdad: è Ramadan, la sera le persone escono per celebrare la fine della giornata di digiuno, per fare acquisti e stare insieme. Ma stasera c’è un black out infinito, poca gente in giro, un’atmosfera di attesa. Incontriamo una colonna di blindati: poco dopo li rivediamo schierati con i cannoni contraerei sui ponti sul Tigri.

Il ritorno

Nel pomeriggio avevamo conosciuto un altro italiano: sta per partire per Ankara con un pullman di linea, e ci esorta a fare lo stesso, a lasciare il paese al più presto (lo spazio aereo è chiuso, ndr). La guida che lo accompagna, un ragazzo iracheno che parla inglese, è mortificato: ci dice che dopo la visita di papa Francesco il turismo stava crescendo, e i giovani vi trovavano occupazione, ma adesso.. Durante la mattina avevamo contattato l’ambasciata italiana: molto riserbo, raccomandazioni alla prudenza e soprattutto a non andare a nord, nel Kurdistan iracheno, che però è la strada per raggiungere la Turchia. Il 5 partiamo sotto la pioggia, all’alba: dal primo taxi preso a Baghdad i militari a un check point ci fanno scendere, ma loro stessi ne fermano un altro, che ci porta fino a Erbil, città purtroppo nota perchè sede della base italiana colpita da un missile due giorni fa.

I controlli

Qui c’è l’autobus diretto a Mardin, in Turchia: il percorso dovrebbe durare cinque ore, in realtà i controlli alle frontiere sono minuziosissimi. Passiamo infatti dall’Iraq alle regioni autonome del Kurdistan iracheno e del Kurdistan turco: tutte con frontiere, controlli dei passaporti, dei bagagli, del pullman. Perdiamo ore preziose, e il volo che ci dovrebbe condurre a Istanbul. Quando alle quattro del mattino approdiamo a Mardin, è tutto chiuso, è freddo. Il sorvegliante notturno di un centro commerciale ci vede, stanchi, intirizziti, seduti sotto una tettoia, prima ci porta del tè caldo, poi ci fa addirittura entrare nella struttura e ci fa sedere. Alle 9 partiamo per Istanbul, per l’aeroporto Sabiha Gökçen: Forlì ormai è vicina...