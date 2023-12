Forlì. Università: oltre seimila studenti al Campus di Forlì. E arriva il corso dedicato alla nautica

Ventun corsi di laurea, comprese le magistrali, ai quali il prossimo anno dovrebbe aggiungersi il corso magistrale di ingegneria nautica, per oltre 6mila studenti. Sono questi i numeri del Campus forlivese che, di anno in anno, vede crescere i propri iscritti di pari passo ai corsi di laurea. Accanto ai corsi di laurea “storici” come economia management, interpreti e traduttori e sociologia, la peculiarità del polo forlivese sembra quella di specializzarsi in ambiti di nicchia ma strategici sia a livello locale che nazionale. Al polo aeronautico e spaziale, infatti, andrà presto ad affiancarsi l’indirizzo di studio dedicato alla nautica.

«Si tratta di una laurea magistrale che andrà a dare competenze di specializzazione dedicate alla nautica – spiega Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì –. Attualmente ci sono solo quattro corsi di ingegneria nautica in Italia. Si tratta, infatti, di una figura che raramente viene formata da corsi di ingegneria». Bisognerà aspettare il via libera ufficiale da parte del Ministero ma la speranza è quella di poter partire il prossimo anno accademico. «Non è a numero chiuso ma ci aspettiamo una quarantina di studenti – continua Menegatti –. Siamo fiduciosi e speriamo di poterlo attivare dall’anno accademico 2024-2025, al netto da tutti i passaggi burocratici che il corso deve passare».

Un corso di laurea che promette molto interesse tra la popolazione studentesca anche per le ottime prospettive lavorative. Non a caso, il percorso universitario è stato fortemente voluto dagli imprenditori del settore che proprio a Forlì hanno le loro aziende oltre che da Comune, Fondazione Cassa dei risparmi e dalla Regione. Negli anni ha consolidato la propria attrattività anche il dipartimento di interpretazione e traduzione ma anche i corsi di laurea dedicati agli studi internazionali, connotazione storica del Campus forlivese. «Tra questi – esemplifica Menegatti – scienze internazionali e diplomatiche ma anche economia e management hanno ottimi riscontri». Altra punta di diamante è, poi, medicina che acquisisce storicamente ancora più importanza in un momento storico contraddistinto dalla carenza di camici bianchi: «La nostra sede, oltre ad avere ottimi feedback da parte degli studenti – afferma il presidente del Campus di Forlì – è molto attrattiva perché arrivano oltre 200 domande che sono dunque da selezionare. Quest’anno i posti a disposizione sono cresciuti, passando da 95 a 130».