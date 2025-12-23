Forlì, una raccolta di testimonianze sulle grandi donne dello sport

Il Comune di Forlì, su proposta dell’assessora Andrea Cintorino e della presidente della Commissione Consiliare per le Pari Opportunità Cristina Tassinari e in collaborazione con l’assessore allo Sport Kevin Bravi, promuove la terza edizione dedicata alla raccolta delle storie di donne forlivesi. Quest’anno l’attenzione viene posta sul tema dello sport. Il progetto continua sul solco segnato dalle due edizioni precedenti: nel 2023 “Storie di Donne della Città di Forlì” e nel 2024 “Storie di Donne nei luoghi dell’alluvione”.

La finalità è quella di raccogliere e valorizzare la memoria storica femminile della città dando spazio alle molteplici sfaccettature delle esperienze sportive che sono sempre portatrici di valori, significati, senso di appartenenza a una comunità che vanta tra le sue atlete personalità di spicco e rilievo internazionale. La declinazione sullo sport risulta importante non solo per la capacità di riuscire a esprimere le singole personalità femminili in mondi che sono stati a lungo di esclusivo appannaggio maschile, ma anche per la trasformazione che le donne atlete sono riuscite ad imprimere nello sport in tutte le sue manifestazioni. La ricerca è rivolta non solo alle atlete forlivesi che hanno dato lustro alla città con i titoli conquistati ma anche a quelle donne che possono testimoniare la propria passione per lo sport senza necessariamente competere a livello agonistico. Le testimonianze potranno essere inviate al Comune di Forlì secondo il regolamento approvato dalla Commissione per le Pari Opportunità reperibile su www.comune.forli.fc.it .