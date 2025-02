Forlì, una nuova colonna endoscopica a Otorinolaringoiatria grazie allo Ior e a una importante realtà del territorio

Continua l’impegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo per mantenere la proposta della Sanità pubblica del territorio ai più alti livelli di efficienza e tecnologia: ieri, giovedì 27 febbraio l’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì ha infatti tagliato il nastro di una nuova colonna endoscopica di ultimissima generazione, del valore di circa 50.000 euro. Il macchinario verrà installato presso il reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal dottor Andrea De Vito, e sarà utilizzato precipuamente in ambito oncologico. «La parte della nostra attività dedicata ai pazienti con tumore è molto corposa – spiega il Primario nel corso della cerimonia – nel solo 2024, su un totale di 1638 interventi che abbiamo effettuato nell’arco dell’anno, il 30-40% era legato a diagnosi neoplastiche. Il nostro è un Centro di chirurgia robotica applicata al paziente oncologico: con questa colonna endoscopica possiamo garantire lo stesso alto livello tecnologico anche in fase di diagnosi. L’attività che potremo garantire con questo macchinario, in particolare, è molto importante sotto un duplice aspetto: in primis dal punto di vista della diagnosi precoce, perché grazie all’alta definizione dell’immagine e a un filtro di luce denominato NBI saremo in grado di rivelare livelli di vascolarizzazione anomali, segnale di una lesione neoplastica o pre-neoplastica, che a occhio nudo non riusciremmo a individuare. Secondariamente, alla stessa maniera, potremo tenere sotto controllo una eventuale ripresa di malattia, nelle visite di follow-up durante i canonici cinque anni post-intervento o terapie. Peraltro, essendo l’immagine così precisa e nitida, potremo definire con precisione i margini della lesione, distinguendoli dal tessuto sano in maniera netta».

La donazione della colonna endoscopica, avvenuta anche grazie al contributo di una importante realtà del territorio, è solo l’ultima di una lista di investimenti recenti che hanno portato i reparti dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì a poter contare su nuove strumentazioni, sempre più tecnologicamente avanzate e sempre a favore della diagnosi precoce delle neoplasie: tra questi da ricordare ad esempio gli ecografi installati presso il Centro di Prevenzione Oncologica all’inizio di febbraio e l’Unità di Ostetricia e Ginecologia poco prima di Natale. «D’altronde, se vogliamo che i tumori siano una problematica di salute sempre più guaribile oltre che curabile, è sulla individuazione tempestiva di queste malattie che dobbiamo lavorare – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi, presente alla cerimonia – questo impegno, abbinato a stili di vita sempre più improntati alla prevenzione e al benessere, rappresenta l’unica strada possibile per un futuro sempre più libero dal cancro. Come IOR è un piacere collaborare con i reparti d’eccellenza della Romagna, per aiutare i nostri medici e infermieri a mantenere certi standard e magari, in alcuni casi, alzare addirittura l’asticella. Lo spirito che ci anima in questi interventi è quello della restituzione della fiducia che ci arriva dal territorio, che siano donatori privati o, come in questo caso, realtà imprenditoriali, a vantaggio delle strutture e dei professionisti che di coloro che abitano quel territorio si prendono cura. I cittadini, scegliendo di sostenere lo IOR, giustamente si aspettano che quei soldi vengano impiegati per qualcosa che faccia una differenza reale: e cosa c’è di più concreto di un dispositivo che migliori le performance di un reparto già riconosciuto come d’eccellenza, come quello del dottor De Vito?».