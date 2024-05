Forlì, una cucina da incubo in un ristorante: oltre 10mila euro di multa per scarsa igiene e lavoratori in nero

Oltre 10mila euro di multa per un ristorante del centro storico di Forlì. È il bilancio dell’attività per irregolarità ed inadempienze dal punto di vista igienico che amministrativo. I controlli eseguiti lo scorso week-end nel centro storico, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma di viale Mazzini, sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia cittadina, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì.

Sono emerse gravi carenze igienico sanitarie a carico di un ristorante del centro storico dove, gli uomini del NAS, hanno trovato un frigorifero con all’interno alimenti in deterioramento e scaduti e la cucina in disordine con sporco accumulato già da tempo.

I militari del Nas hanno posto la loro attenzione sul trattamento e conservazione degli alimenti oltre che alle condizioni igienico sanitarie dei locali, apparse decisamente precarie.

I colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro invece, oltre ad aver accertato l’impiego di lavoratori in nero e sottopagati, hanno verificato i requisiti ai fini della sicurezza, per i quali è in corso l’esame dei documenti di valutazione dei rischi - obbligatorio per legge - a garanzia della sicurezza dei lavoratori. Per il titolare del ristorante, ovviamente, è scattata la segnalazione al competente ufficio dell’A.S.L. Romagna che emetterà delle prescrizioni sanitarie a carico degli stessi, la cui inosservanza comporterà la sospensione delle attività.