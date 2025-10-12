Forlì, un libro per far conoscere Giorgina Saffi ai bambini

Esattamente a distanza di 198 anni dalla nascita di Giorgina Saffi, è stato presentato il libro per bambini a lei dedicato. Si tratta di un testo scritto dall’autrice Dolores Carnemolla pensato per i bambini delle scuole elementari. Un libro per ragazzi, dunque, che unisce testi a disegni da colorare. «Il libro – spiega l’autrice – è composto da venti tavole da colorare affiancato da altrettanti testi brevi che raccontano la vita di Giorgina Saffi. L’ho scritto sentendomi chiamata alla responsabilità genitoriale. Io sono madre di due figli e credo che ognuno di noi debba fare la propria parte. Io l’ho fatto mettendo a disposizione le mie competenze. Dunque, dopo aver raccontato ai bambini la figura di Caterina Sforza con il libro precedente, ho pensato di restituire la figura di Giorgina Saffi a beneficio dei bambini».