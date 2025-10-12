Forlì, un libro per far conoscere Giorgina Saffi ai bambini

Esattamente a distanza di 198 anni dalla nascita di Giorgina Saffi, è stato presentato il libro per bambini a lei dedicato. Si tratta di un testo scritto dall’autrice Dolores Carnemolla pensato per i bambini delle scuole elementari. Un libro per ragazzi, dunque, che unisce testi a disegni da colorare. «Il libro – spiega l’autrice – è composto da venti tavole da colorare affiancato da altrettanti testi brevi che raccontano la vita di Giorgina Saffi. L’ho scritto sentendomi chiamata alla responsabilità genitoriale. Io sono madre di due figli e credo che ognuno di noi debba fare la propria parte. Io l’ho fatto mettendo a disposizione le mie competenze. Dunque, dopo aver raccontato ai bambini la figura di Caterina Sforza con il libro precedente, ho pensato di restituire la figura di Giorgina Saffi a beneficio dei bambini».

«Sono stata felicissima dell’iniziativa editoriale – afferma Barbara Asioli, presidente dell’associazione culturale Giorgina Craufurd Saffi fondata nel giugno di quest’anno –. In questo modo i bambini già dai 6-7 anni di età potranno scoprire la figura di questa importante patriota conosciuta per la sua adesione alle idee mazziniane, oltre che esponente di spicco del femminismo risorgimentale italiano. L’obiettivo è far conoscere le sue gesta oltre che la sua figura storica anche ai più piccoli, anche ai bambini. È stata presidente della società di mutuo soccorso femminile di Forlì e ispiratrice e organizzatrice di un giardino d’infanzia d’avanguardia per quell’epoca».

Il testo, che si rivolge ai bimbi tra i 6 e i 10 anni, è adatto sia per chi si approccia alla lettura autonoma che per quella accompagnata da genitori e insegnanti. «Come associazione – prosegue Asioli – acquisteremo 300 copie che poi le regaleremo alle scuole». «Anche il Comune si farà carico di propagare il libro nelle scuole e nelle biblioteche per avvicinare i giovani a questa importante figura del Risorgimento – ha detto l’assessore Paola Casara –. L’iniziativa mira alla valorizzazione di Giorgina Saffi anche come donna e mamma che ha sempre difeso la figura femminile e affiancato quella del marito, Aurelio Saffi. Valorizzazione femminile, dunque, ed esempio di coerenza con le proprie idee e ideali».

Questo autunno il testo sarà stampato e in seguito sarà presentato al pubblico e alle scuole, sul palco della Fabbrica delle Candele.