Forlì, ucraini in piazza Saffi per l’anniversario della guerra FOTOGALLERY

Circa duecento persone, con diverse bandiere giallo e blu, si sono date appuntamento di fronte a San Mercuriale per ricordare il triste terzo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina. L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì, è stato l’occasione per ricordare le migliaia di vittime, sia militari che civili, causate dal conflitto ancora in corso, nonché le tante persone ferite e le drammatiche conseguenze su famiglie e territori. Non a caso tra gli interventi di ucraini residenti in diverse città della Romagna accorsi a Forlì, c’è stata la richiesta di una fine delle sofferenze, di una pace che sia «Giusta e non premi l’aggressore» è stato detto, rimarcando il ruolo dell’Unione europea e di Trump. La manifestazione è stata accompagnata da canti e poesie tradizionali della cultura ucraina.