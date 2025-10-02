Forlì, tutto esaurito per la riapertura al pubblico dell’ex Eridania

In meno di ventiquattr’ore dal lancio di “If I turn into liminal sounds, you won’t catch me” a cura dell’artista Gaia Ginevra Giorgi, ultimo appuntamento del festival “Inno al Perdersi”, la temporanea riapertura al pubblico dell’Ex Eridania prevista per domenica 5 ottobre e voluta dall’Amministrazione comunale con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Spazi Indecisi ha fatto registrare il tutto esaurito, con quasi 400 richieste di ingresso e una lunga lista d’attesa.

L’appuntamento prevede due momenti: una passeggiata d’artista e una performance sonora. Per consentire a un numero maggiore di persone di accedere all’ex zuccherificio, alla passeggiata delle ore 16:00 ne è stata aggiunta una alle ore 15:00. Seguirà poi alle ore 18:00 una performance sonora. Tutti i micro eventi sono già sold out. La giornata è parte di Inno al Perdersi, il festival diffuso dedicato a IN LOCO museo dell’abbandono curato da Spazi Indecisi e si inserisce nelle iniziative a supporto della candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028, promossa insieme al Comune di Cesena, e nel progetto di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione comunale, volto a restituire valore e funzione a un luogo simbolo della città.

«Il fatto che siano arrivate così tante richieste in così poco tempo testimonia il fatto che l’Ex Eridania non è solo uno degli spazi simbolo della memoria storica forlivese, ma anche uno dei luoghi più evocativi nell’immaginario dei nostri cittadini - commenta il sindaco, Gian Luca Zattini - È anche per questa ragione che abbiamo individuato il recupero e la valorizzazione dell’Ex Eridania come uno dei progetti faro dei Sentieri della Bellezza, il manifesto programmatico di Forlì Capitale Italiana della Cultura 2028. Anche grazie all’attivazione di un dialogo aperto e costruttivo con la città, vogliamo trasformare questo grande “vuoto industriale” in un cantiere vivo di comunità, un laboratorio di progettazione condivisa per delineare la sua vocazione futura. Ringrazio l’associazione Spazi Indecisi per aver messo a disposizione la loro esperienza e le loro competenze nell’organizzazione di questa prima seppur temporanea iniziativa aperta alla città».