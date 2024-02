Forlì, tutto esaurito per la Patrona FOTO GALLERY

Madonna del Fuoco da tutto esaurito. Il clima primaverile ha attirato nel centro di Forlì una folla straripante. Per l’occasione, il Duomo cittadino, che al suo interno racchiude anche la Cappella seicentesca dedicata alla patrona, ha esibito l’abito delle grandi ricorrenze: sin dalla Novena sono state, infatti, riattivate le luminarie esterne accese durante il periodo natalizio. Grande afflusso di fedeli anche alle funzioni religiose, celebrate in Cattedrale in sequenza pressoché continua dalle 6 alle 19.15. L’apice della partecipazione è stata raggiunta, alle 11, dalla liturgia pontificale del vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, che ha officiato assistito dal suo predecessore alla guida della Diocesi, mons. Lino Pizzi e da una ventina di sacerdoti. In serata era palpabile la soddisfazione dei 222 commercianti, protagonisti della più grande fiera ambulante forlivese, allestita sino alle 20 lungo il quadrivio attorno alla Cattedrale.