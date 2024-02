Forlì, truffe telefoniche sventate da arzille nonnine

Anziani presi di mira dai truffatori. Sono state oltre 10 solo nella giornata di giovedì le tentate truffe segnalate alle forze dell’ordine. Nel mirino dei malviventi in particolare via Tomba, nel quartiere di Vecchiazzano, dove i balordi hanno tentato di ingannare tre vicine di casa che fortunatamente non sono cadute nel raggiro. Il copione seguito è stato il medesimo. Il telefono di casa squilla e una voce al di là della cornetta afferma di essere un appartenente alle forze dell’ordine. «Un uomo spacciandosi per un carabiniere – racconta Silvana, 90 anni – mi ha detto che mio figlio aveva investito una donna incinta la quale era stata portata via in ambulanza. Gli ho chiesto come mai chiamavano me e non la moglie e mi ha detto che quest’ultima era corsa in ospedale». Uno scenario disegnato a tavolino per procurare il panico ma, nonostante l’iniziale preoccupazione, il colpo non va a segno. «Mi ha chiesto se avevo un cellulare in casa – continua Silvana – e lì ho capito che qualcosa non andava». La signora decide quindi di interrompere la telefonata e fa scattare l’allarme chiamando effettivamente il figlio che non ha esitato a presentare denuncia. Appena un paio di metri più avanti, negli stessi minuti, la stessa trappola è stata tesa a Giuly di appena un anno più giovane della vicina. «Mi hanno chiamata dicendo che mio figlio aveva avuto un incidente passando con il rosso – racconta –. Io gli ho chiesto se si riferiva a Paolo, che in realtà era il nipote di mio marito morto anni fa. Quando la voce dall’altra parte della cornetta mi ha detto, dopo aver fatto finta di consultare dei documenti, che effettivamente si trattava di Paolo gli ho detto che era una fandonia. Il finto carabiniere mi ha anche redarguita facendomi notare che mi stavo rivolgendo ad un pubblico ufficiale e che non mi dovevo permettere ma io ero sicura che non lo fosse realmente». Le due cittadine hanno scoperto solo nelle ore successive che una terza vicina, che abita nella casa accanto alla loro, aveva ricevuto una telefonata dello stesso tenore e, anche in questo caso, non era caduta nel tranello. Non è la prima volta che Giuly e Silvana sono prese di mira da malfattori. «Qualche anno fa – racconta la prima – mi ha telefonato una persona spacciandosi per mio nipote e dicendo che, mangiando qualcosa, si era tagliato la gola. Mi sono preoccupata ma visto che non capivo come mai chiamassero me invece di correre al Pronto soccorso, gli ho chiesto di passarmi mia figlia e mi sono subito resa conto che la voce al di là del telefono non era la sua».