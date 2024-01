Forlì, tre incontri per ridurre lo spreco alimentare

Forlì contro lo spreco alimentare. Tre appuntamenti dedicati al tema del cibo, inteso come strumento di inclusione e condivisione attraverso il quale proporre stili di vita che tutelino le risorse e riducano lo spreco alimentare mitigando l’impatto ambientale. A promuoverli sono il Comune di Forlì e il Multicentro MAUSE, nell’ambito di “In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro”, un progetto promosso da LVIA e sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con l’obiettivo di stimolare comportamenti più consapevoli e una partecipazione attiva dei cittadini per favorire un sistema alimentare sostenibile.

“Diffondere la consapevolezza dell’importanza del recupero degli scarti tra le nuove generazioni è una priorità per questa Amministrazione. La sensibilizzazione allo spreco rappresenta il punto di partenza per una comunità sempre più informata, sensibile e responsabile, attenta alla filiera del cibo e all’impatto ambientale. Attraverso questi incontri - spiega l’assessora Paola Casara - vogliamo trasmettere il valore del recupero e il messaggio che il cibo può e deve essere un metodo di educazione alle diversità”.

Gli incontri, in programma mercoledì 31 gennaio, 7 e 21 febbraio dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la Sala Randi e online, sono il primo passo per la definizione di un Tavolo sulle politiche locali del cibo che coinvolga i servizi comunali, l’ambito sociale e le associazioni giovanili per la proposta di attività - con e per la cittadinanza - legate al tema del cibo sostenibile.

Gli appuntamenti sono inoltre finalizzati a fare conoscere il bando re-granting del progetto “In cibo Civitas”, che ha l’obiettivo di premiare e rendere possibili le idee di realtà giovanili formali e non formali volte a sviluppare attività di informazione e campaigning legate al tema del cibo sostenibile.