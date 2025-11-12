Forlì, travisati con i caschi ripuliscono la macchinetta di monetine: due giovanissimi arrestati per furto

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Ronco, hanno arrestato due giovani, di cui uno minorenne, quali presunti autori di un “furto aggravato” ai danni di un esercizio pubblico.

I militari sono intervenuti, nel primo pomeriggio, a seguito di una segnalazione per un furto in atto presso un esercizio pubblico a San Martino in Strada ad opera di due persone travisate con dei caschi. Gli equipaggi di Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno subito rintracciato e fermato i due presunti autori - ripresi dalle telecamere di sicurezza del negozio – individuati poco lontano e che, alla vista delle pattuglie, tentavano di darsi alla fuga venendo inseguiti e bloccati.

I due sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nella loro disponibilità, denaro contante, composto da numerose monetine (risultate asportate dalla macchina distributrice di prodotti presente all’interno dell’attività commerciale e che era stata forzata) e due cacciavite oltre ad una modica quantità di hashish. Il denaro recuperato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario cacciavite e stupefacente sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito i due giovani sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio di convalida, mentre il minorenne, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, è stato accompagnato presso la propria abitazione e affidato ai genitori.

Nella giornata successiva, in sede di udienza, il Giudice del Tribunale di Forlì competente ha convalidato l’arresto a carico del maggiorenne disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione due volte alla settimana presso il Comando Arma competente.