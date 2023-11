Forlì. Tragedia in una rsa, 66enne cade e muore

Tragedia in una residenza per anziani. Un uomo di 66 anni è caduto dalle scale ed è morto. È successo martedì pomeriggio nella struttura sanitaria per anziani autosufficienti e non, che ospita anche persone con disabilità e un centro diurno per soggetti autosufficienti. L’ospite della residenza è stato trovato morto intorno alle 16 ai piedi di una scala interna. Non ci sarebbero testimoni dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di corso Mazzini per gli accertamenti del caso. Non è stato aperto nessun fascicolo di indagine per quello che sembra uno sfortunato incidente. Quando è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari, per il 66enne non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri escludono il coinvolgimento di terze persone.