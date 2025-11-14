Forlì, torna “Particolari”: il centro storico raccontato da chi ci vive e ci lavora

Un fine settimana per scoprire il centro storico attraverso le storie di chi ci vive o ci lavora. Sabato e domenica si svolgerà, infatti,,la stessa edizione di “Particolari”, iniziativa che fa della conviviali, la partecipazione civile e l’inclusione la sua cifra stilistica. Quest’anno sono 28 i cittadini o le botteghe che per il weekend apriranno le proprie porte per accogliere i propri concittadini. “L’idea del progetto - spiega Donatella Piccioni, tra le promotrici dell’iniziativa - è venuta quando è nato il progetto Forlì città sicura, che aveva come obiettivo quello di sviluppare delle attività che portassero i cittadini a vivere in centro legando quindi il concetto di sicurezza a quello di vita di comunità. Si è subito posto l’obiettivo di aprire case, negozi artigiani o piccole botteghe per offrire momenti di aggregazione alla cittadinanza. Un modo per far vedere che nel centro storico c’è una vivibilità possibile, spesso con degli interni particolari che non ci si aspetta da fuori, come i cortili”. Una iniziativa che fin da subito ha riscosso un elevato successo in termini di pubblico crescita di anno in anno. Una rassegna ideata dall’associazione “Idee in corso” che quando ha chiuso ha lasciato la sua eredità progettuale all’associazione “Pensiero e azione” la cui sede è nella vetrina accanto sempre all’interno di Galleria Mazzini. Tante sono le esperienze che si potranno vivere in questa edizione: scoprire, ad esempio, i segreti delle api, gustare una tisana in compagnia e imparare a dipingere su una tazza, ascoltare ricordi del passato di casa Ruffilli scoprire com’è cambiato il ritratto fotografico nel corso degli anni o, ancora, scoprire il gioco del cricket e molto altro. Diverse sono le proposte anche per i bambini tra le quali partecipare ad un canto corale per bambini dai 6 ai 10 anni o imparare a costruire pon-pon colorati in lana. “Iniziative come queste sono preziose per rafforzano la dimensione comunitaria da dove passa il rilancio del centro storico - ha detto il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno -. La partecipazione è l’elemento fondamentale che può portare ad una maggiore frequentazione, partecipazione e dunque far venire anche la voglia, a chi dovesse trovarsi nella fase della vita che deve decidere dove prendere casa, di scegliere il centro storico. Tutti gli altri provvedimenti che noi possiamo pensare, dalla sicurezza, dalla sosta, dalla mobilità, dalla cura del verde, gli ruotano attorno”.