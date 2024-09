Sono già oltre 250 le adesioni alla terza edizione della Magnalonga forlivese, passeggiata non competitiva che, salvo maltempo, si svolgerà domenica 22. Il ritrovo è fissato alle 9.30 con partenza alle 10 per percorrere gli 11,5 chilometri della passeggiata non competitiva mentre i più sportivi potranno cimentarsi nel percorso da 18,5 chilometri.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola