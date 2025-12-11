Forlì, torna il presepe benefico a Carpena

Si rinnova l’appuntamento con il presepe solidale a Carpena all’interno dell’area verde all’angolo tra via Magnani e via Brandi, grazie alla collaborazione con il Comitato di quartiere Carpena-Magliano-Ravaldino in Monte-Lardiano. Realizzato artigianalmente da Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, quest’anno con la collaborazione di Gianluca Cipressini, la natività propone tante novità, ma sempre lo l’obiettivo finale di fare beneficenza. L’inaugurazione è prevista il 13 dicembre alle 15 con il sindaco Gianluca Zattini e gli assessori Vincenzo Bongiorno e Andrea Cintorino, oltre al deputato della Lega Jacopo Morrone.

«La collaborazione del presepista Cipressini ha portato nuovi pannelli led per il cielo e una macchina per la neve – dice Matteo Zannetti –. Il presepe sarà un po’ più grande rispetto all’anno passato: è cambiata la natività, abbiamo fatto un dondolo e un mulino ad acqua nuovi, inoltre durante il ciclo scenderà una bella nevicata suggestiva. Inoltre quest’anno il Comitato di quartiere ha messo a disposizione quattro ragazze che avranno il compito di aprire la struttura, sorvegliare che tutto si svolga regolarmente quando ci sarà maggiore affluenza». Il presepe sarà visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19, sabato domenica e festivi anche dalle 10 alle 12. Oltre ad aprire per accogliere catechismi e anche la scuola di Carpena che ha già prenotato la visita fuori dagli orari, basta chiamare i numeri 339.2667221 o 377.3820417. Per ora il presepe sarà esposto fino al 6 gennaio, ma non è escluso che possa allungare la sua presenza.

Una natività che come ogni anno avrà uno scopo benefico: «Quest’anno il ricavato andrà all’associazione onlus “Dedicata ad un Angelo” di Fiumana di Vanni Cappelletti, che si occupa in Africa di costruire scuole e ospedali, un’associazione nata da una grossa perdita del figlio di Vanni – chiarisce Matteo Zannetti –. Le offerte andranno tutte a loro». Negli ultimi anni il ricavato andò al reparto di Pediatria dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” e prima ancora ai rappresentanti dell’associazione “Amici della Pio Squadrani” del quartiere Romiti.