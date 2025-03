Forlì, torna il carnevale di San Martino in Strada

E’ tempo di festa a San Martino in Strada: dopo diversi anni domenica 16 marzo tornano a sfilare i carri allegorici per festeggiare il Carnevale organizzato dall’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo IC8 con il patrocinio del Comune e grazie anche al generoso contributo degli esercenti del quartiere. Si parte alle 14.30 con la sfilata dei carri con partenza dal parcheggio della palestra: durante il corteo non mancheranno musica, food truck, giochi, truccabimbi e spettacoli di bolle e magie che per tutto il pomeriggio intratterranno grandi e piccini nel piazzale della Pieve. Tanti gadget saranno lanciati dai carri. In caso di maltempo la festa sarà rimandata alla domenica successiva (23 marzo).