Forlì, terremoto e stato di emergenza: “Il testo in Consiglio dei Ministri il 3 novembre”

Dopo il terremoto di un mese e mezzo fa, il Governo sta per esaminare le problematiche dei territori dell’appennino forlivese. Lo annuncia la deputata forlivese Rosaria Tassinari (Forza Italia): “La richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata al Governo dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lo scorso 3 ottobre, è stata presentata a Palazzo Chigi dal capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, e dovrebbe essere posto all’esame del prossimo Consiglio dei ministri, già da venerdì 3 novembre”.

Tassinari inoltre precisa: “Mi è stato comunicato che l’istruttoria è completa e che manca solo l’approvazione del Consiglio dei ministri”. La deputata azzurra fa sapere “di essersi interessata fin dall’inizio della situazione delle popolazioni terremotate e sfollate a causa delle scosse sismiche del 18 settembre”. E aggiunge: “Ho partecipato alla riunione di Rocca San Casciano per la costituzione del Comitato per la Ricostruzione, fondato dagli sfollati, riferendo loro quello che stavo facendo a Roma per giungere alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale da parte del Governo”. La deputata azzurra forlivese conclude: “Spero che questa settimana sia la volta buona, perché le famiglie sfollate, specialmente a Tredozio e Rocca, hanno bisogno di non sentirsi abbandonate dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche, mentre chi ha avuto la casa, l’azienda o l’attività danneggiata attende gli aiuti che gli spettano in questi casi”.