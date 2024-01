Forlì, teloni per proteggere gli argini del Montone

Le piogge intense degli ultimi due giorni hanno fatto rialzare il livello di guardia nelle zone colpite dall’alluvione di maggio. Ieri mattina gli uomini della Protezione civile erano al lavoro per controllare la tenuta degli argini rifatti dopo i danni subiti per la forza dell’acqua a maggio. Teloni sono stati posizionati in via Martiri delle Foibe, via Zignola e via Isonzo per “proteggere” la terra degli argini, fresca di lavorazione. «Nei punti dove abbiamo ricostruito gli argini rotti sul Montone – spiega Fausto Pardolesi, responsabile lavori pubblici, assetto idraulico della Regione Emilia-Romagna – avevamo previsto di mettere dei teloni di protezione nel terreno, tutto sommato abbastanza recente, quando scatta l’allerta arancione e c’è la possibilità che le acque vadano a bagnare l’argine. Abbiamo operato in via Isonzo con il Coordinamento di volontariato Protezione civile di Forlì e in via Martiri delle Foibe e via Zignola con l’azienda che segue i servizi di piena».