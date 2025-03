Forlì, Tassinari (Forza Italia): «Soddisfatta per le nomine di Semeraro e Versari»

FORLI’. «Forza Italia continua a crescere e a rafforzarsi anche nel territorio forlivese, puntando su volti nuovi, capaci, motivati e con profonde radici nella nostra comunità. Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Barbara Semeraro a coordinatrice cittadina di Forza Italia Forlì, una figura che coniuga perfettamente i valori del nostro partito con una forte esperienza personale e professionale», dichiara Rosaria Tassinari, deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia Emilia-Romagna. «Barbara - prosegue Tassinari - rappresenta al meglio quello spirito concreto e vicino alla gente che da sempre contraddistingue Forza Italia: mamma, lavoratrice nel settore bancario, da sempre impegnata nella promozione del territorio, nello sport e nel sociale. La sua candidatura rappresenta un valore aggiunto per la città di Forlì, e sono certa che saprà interpretare con entusiasmo e competenza le sfide future».

«Forza Italia a Forlì è una forza di governo - aggiunge Tassinari - e proprio per questo è fondamentale poter contare su una classe dirigente capace, che conosca a fondo il tessuto del territorio e che, al tempo stesso, sappia proporre soluzioni concrete e funzionali ai bisogni dei cittadini. Barbara incarna pienamente questo profilo». «Contestualmente - conclude Tassinari - saluto con favore anche la nomina di Giulia Versari a coordinatrice cittadina dei giovani di Forza Italia: una nuova generazione di donne motivate e competenti, che lavorando in sinergia con tutto il gruppo, saprà portare idee nuove e utili per il futuro della nostra comunità».