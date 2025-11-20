Forlì, tangenziale: lavori alla galleria Ravegnana, come cambia la viabilità

Forlì
  • 20 novembre 2025
Anas ha programmato le attività di manutenzione degli impianti della galleria ‘Ravegnana’ lungo la strada statale 727 “Tangenziale di Forlì” in provincia di Forlì Cesena.

Dalle ore 21:00 di martedì 25 novembre e fino alle 6:00 del mattino successivo i lavori interesseranno la galleria in direzione Bologna e pertanto la tangenziale sarà chiusa al traffico dal km 6,680 al km 4,900 con uscita obbligatoria allo svincolo n. 5 “Quartiere Coriano Via Bertini”.

Allo stesso tempo saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo n.4 “Quartiere Foro Boario Via Ravegnana;

Inoltre, dalle ore 21:00 di mercoledì 26 novembre e fino alle 6:00 del mattino successivo i lavori saranno eseguiti nella canna della galleria in direzione Cesena e pertanto la statale sarà chiusa al traffico dal km 4,900 al km 6,680 con uscita obbligatoria allo svincolo n. 4 “Foro Boario Via Ravegnana”.

Allo stesso tempo saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo n. 5 “Quartiere Coriano Via Bertini”;

