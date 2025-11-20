Forlì, tangenziale: lavori alla galleria Ravegnana, come cambia la viabilità

Anas ha programmato le attività di manutenzione degli impianti della galleria ‘Ravegnana’ lungo la strada statale 727 “Tangenziale di Forlì” in provincia di Forlì Cesena.

Dalle ore 21:00 di martedì 25 novembre e fino alle 6:00 del mattino successivo i lavori interesseranno la galleria in direzione Bologna e pertanto la tangenziale sarà chiusa al traffico dal km 6,680 al km 4,900 con uscita obbligatoria allo svincolo n. 5 “Quartiere Coriano Via Bertini”.

Allo stesso tempo saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo n.4 “Quartiere Foro Boario Via Ravegnana;

Inoltre, dalle ore 21:00 di mercoledì 26 novembre e fino alle 6:00 del mattino successivo i lavori saranno eseguiti nella canna della galleria in direzione Cesena e pertanto la statale sarà chiusa al traffico dal km 4,900 al km 6,680 con uscita obbligatoria allo svincolo n. 4 “Foro Boario Via Ravegnana”.

Allo stesso tempo saranno chiuse al traffico le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo n. 5 “Quartiere Coriano Via Bertini”;