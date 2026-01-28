Forlì, Strada Provinciale 22 “Busca”: partiti i lavori

Questa settimana sono iniziati i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della SP 22 “Busca”, strada provinciale che attraversa i Comuni di Portico e San Benedetto e Tredozio, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione di maggio 2023.

L’intervento, del valore complessivo di 2.500.000 euro è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Il progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la SP 22 dal Km 4+300 al km 9+200 tutti nel Comune di Tredozio.

Gli interventi programmati lungo la SP 22 riguardano complessivamente sei diversi punti della carreggiata e delle scarpate, interessati da fenomeni di instabilità a valle e a monte della strada. Le opere prevedono la realizzazione di strutture di sostegno della sede stradale mediante pali trivellati, cordoli in cemento armato e tiranti, nonché la formazione di paratie e berlinesi di contenimento. Sono inoltre previsti interventi di regimazione delle acque, drenaggi e opere di protezione delle scarpate, finalizzati a contrastare i fenomeni di erosione ed a garantire la stabilità dei versanti e il ripristino della piattaforma stradale.