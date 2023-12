Forlì. Sta con due donne e le massacra entrambe di botte. Violenze con catene e coltelli: arrestato

Stalking e violenza sessuale: arrestato dalla polizia. La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un uomo in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e richiesta dalla Procura della Repubblica di Forlì. L’uomo è accusato di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni personali e tentata violenza sessuale. Si tratta di un cittadino romeno già conosciuto dagli investigatori. La Squadra Mobile ha fatto luce su una serie di condotte violente a danno di due distinte donne che, in tempi diversi, sono state vittime dell’arrestato. Le indagini sono infatti state avviate quando, nei giorni scorsi, una giovane donna si è recata in Questura per denunciare l’uomo che, al termine della relazione sentimentale, era diventato violento ed aggressivo. La vittima era diventata bersaglio di minacce di morte ed appostamenti. “In un’occasione mi ha detto che se fossi andata via mi avrebbe fatto a pezzi” è una delle tante testimonianze rese dalla donna agli investigatori. La donna era stata costretta a cambiare numero di telefono, ma nonostante tutto l’uomo era riuscito a sapere la nuova utenza e le aveva inviato altri messaggi di minaccia come “ti giuro che ti trovo...perché io ti trovo”.

L’uomo, poi, in una escalation di condotte riprovevoli, ha indirizzato le sue azioni anche a danno di un’altra donna (con cui aveva nel frattempo iniziato una frequentazione), soccorsa in strada dagli agenti delle Volanti, dopo aver subito un brutale pestaggio e un tentativo di violenza sessuale, anche con l’uso di una catena: “mi ha colpito almeno dieci volte nel petto”, “svegliati che oggi ti ammazzo” e “mi ha puntato un coltello grosso alla gola” è quanto la donna ha riferito agli inquirenti. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso ed ha riportato la frattura delle ossa nasali oltre a contusioni varie con prognosi di 30 giorni. Ed è stata collocata in una struttura protetta.

Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste dalla Procura, ha evidenziato che l’autore “ha manifestato una violenza incontrollabile ed incontenibile, attuata con modalità pericolose per l’incolumità delle vittime ed in un’escalation di allarmante gravità”.

L’uomo è stato rintracciato all’interno della propria abitazione ed è stato condotto in carcere.