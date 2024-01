Forlì, spaccio di hashish tra vicini di casa nel condominio: due arresti

Lo scorso weekend, in un condominio di Forlì, durante i rituali controlli di alcuni detenuti agli arresti domiciliari, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Forlì, hanno proceduto alla perquisizione di un giovane italiano lì residente che era stato notato effettuare alcuni movimenti immotivatamente rapidi e sospetti. Le immediate verifiche del caso permettevano di trovare quel giovane in possesso di 4 etti di hashish nascosti nelle tasche e di accertare che, a cedergli lo stupefacente, era stato il suo vicino di casa, un detenuto agli arresti domiciliari che, a sua volta perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto.

In considerazione della dimostrata attività di cessione e detenzione di stupefacenti nonché del sequestro complessivo di mezzo chilo di hashish, per entrambi i giovani sono scattate immediatamente le manette ai polsi. Al termine delle formalità di rito e la convalida degli arresti è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il giovane già agli arresti domiciliari mentre, per il secondo, è stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G..