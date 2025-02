Forlì, spaccio di cocaina: coppia arrestata dai Carabinieri

Sabato sera i Carabinieri di Forlì hanno arrestato una coppia, già nota alle forze dell’ordine per reati specifici, per spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi a cedere singole dosi di cocaina, poi sequestrate, a due acquirenti, che sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori. Una donna è stata denunciata per “resistenza a pubblico ufficiale”, “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità” e “soggiorno illegale sul territorio nazionale”, poiché, durante un controllo nei pressi di un locale del centro, segnalata poiché molesta ed in evidente stato di ubriachezza, ha opposto resistenza ai militari, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e cercando di allontanarsi. Da ulteriori accertamenti conseguenti al suo fotosegnalamento è risultata irregolare sul territorio nazionale.