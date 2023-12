Forlì. Sotto sfratto e senza lavoro, l’appello di un 58enne: “Disposto a fare tutto”

Il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, si ritroverà fuori casa senza avere più un posto al caldo in cui stare. Sembra essere questo il futuro più prossimo per Giampaolo Lacriola, 58enne con il 74% di invalidità che al momento è alla disperata ricerca tanto di una casa quanto di un lavoro.

«Si tratta di uno sfratto esecutivo e definitivo – racconta – nemmeno il giudice può farci più nulla». L’ultima visita dell’ufficiale giudiziario per dare esito allo sfratto di cui è destinatario, è del 28 novembre scorso quando, a fermare il fabbro per sostituire la serratura di casa mettendo fuori dalla porta i suoi effetti personali, è stato lo stesso ufficiale. «Le ho fatto vedere che faccio uso del respiratore nelle ore notturne unitamente a tutta la documentazione medica – afferma Lacriola –. È il mio salvavita: evita il rischio di infarti, ischemia e ictus». La data è stata, dunque spostata al 13 dicembre prossimo quando rimarrà ufficialmente senza un tetto sulla testa. «Una persona che conosco – continua – mi ha convinto a fare un appello su Facebook dove ho raccontato la mia storia ricevendo tanta solidarietà dai privati ma nulla da parte degli enti pubblici. Al momento non c’è nessuna prospettiva di avere un alloggio di residenza pubblica».

Lacriola si è, dunque, rivolto anche agli enti ecclesiastici e nei prossimi giorni sarà ricevuto dalla Caritas per capire se c’è possibilità di essere accolto in un alloggio ma lui, ad ogni giorno che avanza su calendario, sente la terra franare sotto i piedi senza nulla di certo in mano. «Ho contattato anche don Urbano per chiedere aiuto - continua - e mi ha detto che ci sarebbe stato un appartamentino a Pieve Salutare ma il terremoto ha reso tutto inagibile. I servizi sociali di Castrocaro conoscono bene la mia situazione ma purtroppo, al momento, non è cambiato nulla».

«Stiamo cercando una soluzione – conferma Federica Pierotti, assessore con delega al sociale di Castrocaro, dove l’uomo ha la residenza – sia come alloggio anche se purtroppo non abbiamo case popolari disponibili. Stiamo, poi, cercando di poterlo aiutare per collocarsi da qualche parte e anche a livello lavorativo o con un tirocinio, in base a quelle che sono le sue esigenze».

Nel frattempo le condizioni di salute del 58enne sono ulteriormente peggiorate. «Adesso ho anche un’aorta dilatata - afferma Lacriola - ma io non mi sento invalido. Lo sono quando mi stendo ma, di giorno, sono una persona normale». Da qui l’accorato appello per trovare non solo una sistemazione ma anche un lavoro che possa dargli stabilità.

«Al momento vivo con 400 euro al mese ma cerco qualsiasi lavoro. Ho esperienza come idraulico ed elettricista ma anche come restauratore e vorrei tanto mettermi in gioco e sono disposto a fare di tutto. Nonostante le mie patologie – sottolinea – ho demolito 70 quintali di macerie con buona volontà, un bidone e e una corda, ho fatto tutto da solo».