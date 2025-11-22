Forlì, sosta gratuita a Natale. Il vicesindaco: “Il centro storico ci sta davvero a cuore”

A Forlì, dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dalle ore 13:00 dal lunedì al sabato, scatta la sosta gratuita in tutto il centro storico con disco orario di 2 ore.

“Il nostro centro storico ci sta davvero a cuore” - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - “come dimostrano le tante azioni messe in campo. Il rilievo di un presunto immobilismo, dunque, mi pare decisamente ingeneroso. Abbiamo chiara la strategia per il cuore della nostra città: l’elemento principale è riportare residenti in centro, aspetto al quale stiamo lavorando anche in previsione dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale; c’è poi il sostegno alla rete commerciale, con azioni tipo l’hub urbano al quale stiamo lavorando e il bando per l’apertura di nuove attività; ed infine l’elemento identitario, con numerose visite guidate e iniziative culturali per risvegliare l’amore verso la parte più storica della nostra bella Forlì. Certo che il percorso non è breve né semplice, poiché la ‘bacchetta magica’ non è in dotazione ad alcuno.”

“La creatività e l’energia dei nostri giovani sono un valore aggiunto per il centro storico di Forlì” - spiega l’assessore alle politiche educative Paola Casara - “ecco perché abbiamo deciso di renderli protagonisti attivi, cominciando proprio dal progetto di abbellimento delle vetrine sfitte. La loro voglia di mettersi in gioco e l’amore che con questa iniziativa dimostrano per la propria città sono un esempio da seguire e uno stimolo a proseguire lungo questa direttrice. Fino al 31 gennaio 2026, inoltre, è aperto il bando per la concessione di importanti contributi finalizzati all’apertura di nuove attività e negozi in centro.”

“Troppo spesso diamo per scontato” - aggiunge l’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta – “che le tariffe della nostra sosta sono le più basse di tutta la Romagna, con costi invariati da 10 anni. Senza dimenticare che a Forlì, diversamente da altri comuni capoluogo, non si paga la sosta all’ospedale e in stazione.”

“Sul fronte della sicurezza c’è una grande attenzione al cuore della nostra città” - conclude l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini - “anche per contrastare la percezione di insicurezza dovuta all’eccessiva presenza di extracomunitari che, per sbagliate scelte urbanistiche portate avanti dalla sinistra in passato, ci troviamo oggi a dover gestire.”