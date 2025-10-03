Forlì, sorpresi con la cocaina da spacciare: in due finiscono in carcere

Nel corso della serata di lunedì 29 settembre, i Carabinieri di Forlì hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due italiani, di 45 e 35 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti.I due, controllati dai militari mentre si trovavano a bordo di un veicolo in via Lughese, a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di 107 grammi di cocaina, racchiusi in un unico involucro in plastica termosaldato. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.I due uomini, ultimate le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, associati presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Nella giornata di ieri, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto, per entrambi, la misura della custodia cautelare in carcere.