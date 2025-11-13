Forlì, sorpresi con l’hashish: due minori segnalati in Prefettura dopo i controlli in centro e zona San Domenico

Una operazione di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato a Forlì ha portato al sequestro di droga e alla segnalazione di due minorenni alla Prefettura. Sono state effettuate numerose verifiche nelle zone del centro e dell’area di San Domenico: durante i controlli in serata, i poliziotti della Squadra Mobile, della Digos e della Volanti hanno individuato un gruppetto di una decina di giovani, sia stranieri che italiani, in passato al centro di episodi di microcriminalità. Nel corso dei controlli due minorenni sono stati trovati in possesso di hashish. In particolare, un giovane è stato notato dai poliziotti mentre tentava di disfarsi di un piccolo involucro di hashish mentre un’altra minorenne lo ha tirato fuori da un pacchetto di sigarette. Sono stati trovati complessivamente oltre 10 grammi di hashish e dopo i controlli i minori sono stati riaffidati ai genitori. I minori, poiché sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura.