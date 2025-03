Forlì, si era scagliato su un passante con un cubetto di porfido: la Polizia scopre l’aggressore

Identificata in poco più di 24 ore la persona che martedì 25 marzo aveva aggredito senza un apparente motivo un passante in una via principale adiacente Piazza Saffi, con in mano un cubetto di porfido. Sono stati gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Centro Storico - che avevano già prontamente soccorso la persona aggredita e allertato il 118 - e dell’Unità Antidegrado a rintracciare e identificare l’aggressore denunciandolo per il reato di lesioni volontarie aggravate. Il 25enne aggredito aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e ha presentato querela presso il comando di Polizia Locale. Già noto agli uffici della predetta Polizia Locale, il quarantenne straniero, si era reso responsabile di un’altra aggressione simile ai danni di un rider una decina di giorni prima.

Determinante, per le indagini, è risultato il presidio costante da parte degli Agenti nel centro storico nonchè il sistema di video sorveglianza presente in centro composto da 230 ottiche a cui si assommano le restanti 430 telecamere installate sull’intero territorio comunale per un totale di 660 apparati.