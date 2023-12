Forlì, si è acceso il Natale GALLERY

In moto, in bicicletta, danzanti. Babbo Natale per tutti i gusti in piazza Saffi in occasione della tradizionale accensione del grande albero e del video mapping, che faranno da cornice alle festività in centro storico insieme alle altre attrazioni già operative. Radio Bruno ha fatto danzare bambini e meno giovani, fino allo spettacolo che ha accompagnato all’accensione dell’albero di Natale: un grande mappamondo in volo per la piazza, che ha trasportato una ballerina che con le sue evoluzioni si è fatta seguire da tutti gli occhi fino all’arrivo vicino all’albero dove una cascata di coriandoli ha fatto da interruttore. Pochi minuti e anche il video mapping si è acceso, un simbolico viaggio natalizio tra vari continenti e culture, passando da Europa, Egitto, Africa e Giappone.