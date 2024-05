Forlì, si allarga il progetto “Parchi sicuri”

Il progetto “Parchi sicuri” viene rinnovato e si allarga a nuovi volontari. È stata siglata la convenzione tra Comune, Polizia locale, Guardie ecologiche volontarie, Guardie eco zoofile e Guardie zoofile ambientali per il controllo dei parchi pubblici, voluta dall’assessorato alla sicurezza in collaborazione con l’Unità verde. «E’ un progetto che va a incentrarsi principalmente nelle aree verdi cittadine – spiega il comandante della Polizia locale Claudio Festari – che soprattutto nelle stagioni primaverile ed estiva vengono affollate dalle persone. Sono stati fatti una serie di incontri preparatori con le associazioni per arrivare a questa convenzione che avrà una durata triennale e avrà come obiettivo il controllo della sicurezza dei parchi, delle deiezioni canine, della conduzione degli animali, dell’abbandono di rifiuti. Tutti fattori molti sentiti dalla cittadinanza. Forlì è stata suddivisa in tre ambiti dove all’interno ci saranno i principali parchi da attenzionare, anche se non verrà escluso nessun parco o area verde. Inizieremo però da quelle zone che sappiamo essere luogo di ritrovo di persone o di abbandono di rifiuti, elementi che generano insicurezza nelle persone che frequentano queste aree. Ringrazio l’Amministrazione che ha voluto proseguire questo rapporto che era già in essere. Tutta l’attività operativa verrà gestita dalla Polizia locale che coordinerà i servizi con l’ispettore superiore Gian Piero Gramellini. Il rapporto sarà comunque duplice: noi daremo indicazioni delle zone dove svolgere il servizio e le tre associazioni ci daranno riscontro per capire se l’attività che si sta svolgendo andrà bene oppure bisognerà cambiare qualcosa».

