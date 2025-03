Forlì, sgominata la banda dei tunisini: raffica di arresti per rapine, furti e aggressioni

Vasta operazione della Polizia di Stato a Forlì di contrasto alla criminalità straniera. Impegnati 30 poliziotti, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e Unità Cinofile Antidroga.

La Squadra Mobile della Questura sta eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un gruppo di giovani cittadini tunisini accusati di rapine, furti ed aggressioni commessi prevalentemente a Forlì dallo scorso anno. Decine le vittime, come decine sono stati gli episodi ricostruiti dagli investigatori per reati commessi in zona stazione, nel centro storico e al centro commerciale. Gli autori sono giovani cittadini tunisini senza fissa dimora e con numerosi precedenti, anche per violenza sessuale e per reati in materia di sostanze stupefacenti.