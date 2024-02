Forlì, sgambatura cani: sono 21 le aree in città e altre 4 sono in arrivo, ecco dove si trovano

Sul territorio cittadino di Forlì sono distribuite 21 aree di sgambatura cani, di cui circa la metà realizzate dall’attuale amministrazione. “Dopo la realizzazione di 9 aree di sgambatura cani e un investimento di 220 mila euro - dice l’assessore Giuseppe Petetta - l’amministrazione ha progettato e messo in cantiere 4 ulteriori spazi recintati per favorire il gioco e la corsa dei nostri amici a quattro zampe. I nuovi sgambatoi, finanziati con 80mila euro di risorse comunali, verranno realizzati a San Martino in Strada, nel parco Glauco Fiorini, a Roncadello, nell’area verde di via A. Pasqualini, nel quartiere di Pievequinta presso il parco Tobia Aldini e al parco della Pace, dove l’attuale area di sgambatura verrà spostata in una zona limitrofa per lavori di riqualificazione.”

Nell’ambito di una corretta informazione sul tema del benessere animale, torna con il patrocinio del Comune di Forlì “Città a 4 zampe”, una piccola guida dedicata al rapporto uomo-animale.

“La guida, in distribuzione gratuitamente a partire dalla prossima primavera, vuole essere una bussola per migliorare la qualità della vita e le relazioni con i nostri amici animali” – conclude Petetta – “sfogliandola, si potranno trovare informazioni di pubblica utilità rivolte al cittadino orientate a una corretta cura degli animali domestici, all’educazione e alle competenze comportamentali.