Forlì, sfreccia ai 145 all’ora in tangenziale Est: multa di oltre 500 euro

A Forlì solo nella mattina di martedì grasso sono stati individuati cinque piloti intenti a sfrecciare lungo la Tangenziale Est di Forlì: grazie al Trucam (il dispositivo che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità), in particolare, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Forlì hanno fermato un 43enne sorpreso a 145 km all’ora, lungo una strada che ha un limite di 90.

Per l’uomo è scattata una multa da oltre 500 euro ed il taglio di 6 punti dalla patente, subito ritirata per l’invio in Prefettura, chiamata ora a sospenderla per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi.

Ieri mattina, inoltre, le pattuglie hanno monitorato i mezzi pesanti in transito in A/14 e lungo la SS 3 bis Tiberina, per sottoporre quelli più malmessi ad un controllo approfondito preso la sede cesenate della Motorizzazione Civile.

Tre di questi erano veramente in condizioni disperate: tra specchietti mancanti, serbatoi del gasolio corrosi dalla ruggine, ammortizzatori completamente scarichi, perdite di liquido refrigerante sono scattate sanzioni a ripetizione per oltre 2.000 euro complessivi. Inoltre i veicoli dovranno essere sottoposti ad approfondite revisioni straordinarie prima di poter tornare in circolazione.

Durante l’intero 2023, la Polizia Stradale di Forlì ha contestato 680 infrazioni per inefficienze dei veicoli, di cui ben 497 a conducenti di mezzi pesanti (in aumento rispetto alle 407 del 2022).