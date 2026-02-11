Forlì, Severi in Cassazione il 17 aprile

A un anno esatto dalla sentenza d’Appello che confermava l’ergastolo a suo carico, Daniele Severi affiderà alla Cassazione la sua ultima carta per non passare il resto della vita in carcere. È infatti fissata per il 17 aprile l’udienza davanti ai massimi giudici, che dovranno mettere la parola fine sulla morte di Franco Severi, il 53enne trovato decapitato il 22 giugno 2022 nel podere di Monte di Sotto a Seggio di Civitella. Un omicidio per il quale, da 1.314 giorni, si trova in carcere il fratello Daniele, 66enne pensionato condannato in primo grado il 23 maggio 2024 e poi in Appello il 17 aprile 2025 all’ergastolo. E un altro 17 aprile, il prossimo, Daniele, ex autista del 118, sarà di nuovo davanti ai giudici.

A rappresentarlo sarà la sua legale della prima ora, Maria Antonietta Corsetti, affiancata dall’avvocato Alessandro Diddi di Roma. Non ci sarà quindi Marco Martines, che lo aveva difeso in Appello, mentre in primo grado era stato assistito da Massimiliano Pompignoli. I legali dell’imputato, già dopo la sentenza di secondo grado, avevano manifestato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, una volta lette le motivazioni del giudice Domenico Stigliano, convinti dell’innocenza di Daniele. Probabilmente il processo in Cassazione si terrà un’unica udienza. A difendere le parti civili - gli altri fratelli e sorelle della famiglia Severi, segnata da questa tragedia - saranno gli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli.

Nei due gradi di giudizio, Daniele Severi è stato riconosciuto colpevole di omicidio e di occultamento di cadavere, per quella testa tagliata del povero Franco e mai ritrovata.