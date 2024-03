Forlì. Senza telefono dall’alluvione, Tim assicura: bollette bloccate, saranno rimborsate

Dopo le segnalazioni dei cittadini di Poggio, Durazzanino e Malmissole, senza telefono dal giorno dell’alluvione, ormai dieci mesi fa, Tim conferma di aver predisposto, non appena accertata la gravità dei danni conseguenti agli eventi di maggio 2023, il blocco della fatturazione per i clienti attestati sulla suddetta centrale, distrutta dall’alluvione, ed attualmente privi del servizio telefonico. Al riguardo, l’azienda intende rassicurare coloro che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto per errore la fattura Tim di rete fissa, che il sopravvenuto problema tecnico è stato tempestivamente superato: le suddette fatture sono state annullate e, qualora fossero state già saldate, saranno rimborsate. Per quanto riguarda la riattivazione delle utenze servite dalla centrale in questione, Tim ribadisce che tale infrastruttura, insieme ad altre della regione, presenta gravi danni e non è completamente ripristinabile per fornire i servizi tradizionali (ossia, fonia Rtg e connessione Adls). L’azienda coglie l’occasione per ricordare ai clienti interessati che, sin dall’estate 2023, ha reso disponibili i servizi di fonia e connettività attraverso la tecnologia Fwa. Eccezionalmente Tim sta mettendo in atto soluzioni tecniche alternative che consentano, in prospettiva, di ripristinare i servizi attivi prima dell’evento che ha colpito il territorio della Romagna. Tim segnala, infine, di essere costantemente in contatto con l’Amministrazione comunale, informandola sullo stato dei servizi telefonici della zona.