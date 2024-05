Forlì, scontro tra auto in via del Bosco

Incidente stradale ieri sera verso le 22.30 in via del Bosco. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite quattro-cinque persone, portate negli ospedali di Forlì e Cesena. Non sono in pericolo di vita. Coinvolto un altro mezzo che era parcheggiato. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale un’auto avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con l’altra macchina. Una auto si è ribaltata, l’altra è finita nel giardino di una casa. Altro incidente questa mattina in via Dragoni alle 6.30 con coinvolti due mezzi. Sul posto 118 e Carabinieri