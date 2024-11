E’ di tre feriti, per fortuna non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente che si è verificato giovedì in via Ossi, all’altezza di via Scaletta. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, una Renault Scenic, con solo il conducente a bordo, e una Audi A5, con due uomini, si sono scontrate quasi frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.